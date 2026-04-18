Bitlis'in Ahlat ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte satışa sunulan meyve fidanları yoğun ilgi görüyor.

Uzun kış mevsiminin ardından havaların ısındığı ilçede, batı illerinden getirilen fidanlar satışa sunuluyor. Fidan satıcısı Ahmet Çağlar, İzmir'den getirdikleri fidanları Ahlat'ta satışa sunduklarını belirterek, yoğun ilgi gördüklerini ifade etti. Çağlar, 'Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar bahçelerinde dikim yapmak için fidan almaya başladı. Biz de İzmir'den getirdiğimiz kaliteli fidanları satışa sunduk. Elma, armut, kayısı, şeftali, kiraz, erik ve ceviz başta olmak üzere birçok meyve fidanını vatandaşlarla buluşturuyoruz' dedi. Çağlar, meyve fidanlarının tanesini 200 liradan sattıklarını söyledi.