Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Beylikova Kaymakamlığı Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası, yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla sona erdi.

Turnuvanın üçüncülük karşılaşmasında Belediye ile Gökçeayva takımları karşı karşıya geldi. Mücadele boyunca üstün bir performans sergileyen Gökçeayva, rakibini mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Tribünleri dolduran taraftarların coşkusu ve centilmenlik içerisinde geçen karşılaşma, izleyenlerden tam not aldı. Final müsabakasında ise Emircik ile Jandarma takımları karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede rakibini mağlup eden Emircik, turnuvanın şampiyonu oldu. Yaklaşık bin üzerinde vatandaşın takip ettiği final karşılaşması, Beylikova'da uzun yıllar sonra yapılan yoğun katılımlı bir etkinlik oldu.

Final programına; Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Beylikova Kaymakamı Ali Kantılav, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Gülmez, önceki dönem Belediye Başkanı Özkan Alp ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edilirken; En Genç Oyuncu, Fair Play ve En İyi Oyuncu ödülleri de sahiplerini buldu. Beylikova'da birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren organizasyon, sporseverlerden büyük beğeni topladı. Katılım sağlayan tüm takımlara teşekkür edilirken, turnuvanın geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor.