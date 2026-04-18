Muğla'nın Bodrum ilçesinde kruvaziyer turizmi tüm hızıyla sürüyor. Malta bayraklı 'Europa' isimli yolcu gemisi, sabahın erken saatlerinde Bodrum'a yanaşarak yüzlerce turisti ilçeyle buluşturdu.

198 metre uzunluğundaki dev kruvaziyer, saat 07.00'de Rodos Limanı'ndan hareket ederek Bodrum Limanı'na demirledi. Geneli Alman uyruklu olan toplam 357 yolcuya, 282 personelin eşlik ettiği öğrenildi. Gemiden inen turistler, ilçe merkezine yönelerek çarşı, marina ve tarihi ören yerlerini gezdi. Esnafın yüzünü güldüren bu ziyaretle birlikte turistlerin alışveriş yaptığı, kafe ve restoranlarda yoğunluk oluşturduğu görüldü. Bodrum'daki temaslarını tamamlayan geminin, bugün saat 23.59'da Nafplion Limanı'na doğru yola çıkacağı bildirildi. Kruvaziyer trafiğindeki artışın turizm sezonunu erken başlattığını ifade eden yetkililer, yoğunluğun sezon boyunca artarak devam etmesini bekliyor.