Denizli’nin Çivril ilçesinde köylüler ve muhtar 70 dekar tarlaya imece usulü arpa ekti. Asırlık ekim geleneğine yaklaşık 50 köylü traktör ve aletleri ile destek verdi. Atalardan gelen bu gelenekte tarlalara ekildikten sonra köyün ihtiyaçlarında kullandıklarını belirten muhtar Mustafa Özdemir, "Köyümüzün 16 ve 70 dekarlık iki tarlası var. Atalarımız tarlaları ekip köyün ihtiyaçları için kullanıyormuş. Bizde tarlaları ekip köyün ortak gider ve ihtiyaçlarında kullanıyoruz" dedi.

Denizli’nin Çivril ilçesinin Yamanlar Mahallesi’nde asırlardır devam eden imece usulü ekim yapılıyor. Yamanlar Mahallesi’nde yaşayan köylüler ve muhtar Mustafa Özdemir öncülüğünde bu yıl da köye ait tarlada el birliği ile ekim yapıldı.

Asırlardır devam eden ve atalardan gelen bu gelenekte eskiden tarlalardan gelen gelirler, köyün ihtiyaçları ve okul için kullanılıyordu. Ancak okulun kapanması ile birlikte köyde bulunan caminin ihtiyaçları ve köyün ortak giderleri için kullandıklarını belirten Yamanlar Köy Muhtarı Özdemir, "Köyümüzdeki okulun kapanmasıyla okul harcamaları olmuyor. Biz de köyün diğer ortak gider ve ihtiyaçlarında kullanıyoruz. Diğer tarlamızın geliri halen cami için kullanılır" dedi.

"Tarlamıza ekilen ekinler köyün ihtiyaçları için harcanıyor"

Köyle ilgili her işte imece usulü yapıldığını ve tarlalara ekilen ekimlerin gelirleri ile köyün ihtiyaçları ve köyde bulunan caminin harcamaları için kullandıklarını belirten Muhtar Özdemir, “Biz köyle ilgili her işi imece usulü yaparız. Tarlamızın ekimini de başta gençler olmak üzere yaşlılarımızın denetim ve gözetiminde birlikte ekiyoruz. Önceden tarladan hasat edilen üründen elde edilen gelir okul ve cami için kullanılıyordu. Okulun bakımı eksikleri bu paradan gideriliyor, öğrenciler için yapılacak harcamalar ya da alınacak okul gereçleri alınıyordu. Köyümüzdeki okulun kapanmasıyla okul harcamaları olmuyor. Biz de köyün diğer ortak gider ve ihtiyaçlarında kullanıyoruz. Diğer tarlamızın geliri halen cami için kullanılır” dedi.

“Ürüne ihtiyar heyeti ve köy halkı karar verir”

Tarlalara ekilecek ürüne ve ekim dönemine ihtiyar heyeti ve köy halkının karar verdiğini belirten ve bu yıl ekimde 50 kişinin görev aldığını dile getiren muhtar Özdemir, “İhtiyarlarımız tarlalara ne ekileceğine karar verir. Köy halkıda bir araya gelerek ekim zamanını kararlaştırır. İş planlaması yapılır herkesin görevi belirlenir. O gün müsait olanlar görev alanlar traktör ve araçları ile gelir ekimi yapar. Bu ekim döneminde yaklaşık 50 arkadaş görev aldı. Bu 50 kişiden bir kısmı ekimi yapılacak tarlayı sürdü, bazıları ekime hazırladı, ekim yapan bir ekip var. Hasadı da hep birlikte yapıyoruz. El birliği içinde işimizi bitiyoruz” ifadelerinde bulundu.

“Birlikte ekim yaparak hem maliyeti düşürüyor hem de köyün gelirini arttırıyoruz”

Tarlaların imece ekilmesinin geleneği yaşatması bakımından önemli olduğunu ve ekimlere gençlerinde geldiğini ve bu geleneği gelecek nesillere götüreceklerini dikkat çeken Muhtar Özdemir, “Birlikte ekim yaparak hem maliyeti düşürüyor köyün gelirini arttırıyoruz, hem de aramızdaki bağı ve iletişimi kuvvetlendiriyoruz. Bizi biz yapan ananelerimiz gelenek ve göreneklerimiz. Bunları yaşatmamız gerek. Bugün tarla ekmeye gelen 10 - 15 yaşında çocuklar var, onlar bunları görüyor. Yaşlıların gençlere verdiği nasihatleri dinliyor. Her sene çocuklar gelir hem ekim öğrenir hem yaşlıların deneyimlerini dinler. Tarla eken gençler o çocuklara önderlik eder, yaşlılardan öğrendiklerini onlara aktarır, öğretir” şeklinde konuştu.

“Köy halkı arasındaki birlik ve bağı güçlendiriyor”

Ekim ve hasat işinin imece usulü yapılmasının birlik ve bağı kuvvetlendirdiğini ve köyde ekim dönemince öncelik her zaman köy tarlasının ekimin planlandığını ardından ise herkes kendi tarlasıyla ilgilendiğini belirten köy sakinlerinden Cengiz Yaman, “Atalarımızın bir mirası ve geleneği. Birlikte ekiyor birlikte hasat ediyoruz. Bu köy halkı arasındaki birlik ve bağı güçlendiriyor. Ekim yapılacağı zaman önce köy tarlasının ekiminin yapılmasını planlıyoruz sonra kendi tarlalarımızı ekiyoruz. Bu bizim için ekim döneminin başlangıcı oluyor. Köy tarlası ekildikten sonra herkes kendi işine bakıyor. Her yıl dönüşümlü olarak müsait olanlar gelir katılır. Kimse kimseye katıl demez, neden katılmadın da demez. Bu yıl gelemeyen gelecek yıl gelir ama mutlaka köyün tarlasının ekimine iştirak eder, gelemiyorsa ekim yapanların yemeğini hazırlar suyunu içeceğini ikram eder. Yamanların en büyük özelliği birlik ve beraberliğidir” diye konuştu.