Aydın’da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen ‘Çember’ operasyonuyla çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik eş zamanlı yapılan ‘Çember’ operasyonu gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, operasyon kapsamında 0-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 17 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, ifadeye yönelik aranan 14 şahıs, uyuşturucu suçundan 5 şahıs, hırsızlık suçundan 1 şahıs, yaralama suçundan 4 şahıs, Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama suçundan 2 şahıs ve diğer suçlardan aranan 20 şahıs olmak üzere toplam 32 kişi yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. Aydın’ın huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği öğrenildi.