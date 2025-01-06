Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç koordinesinde düzenlenen yeni yılın ilk toplantında, köylere verilecek olan yakacak odun konusu görüşüldü.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç’ın koordinesinde, öğretmenevindeki toplantı; Bilecik Orman İşletme Müdürü Onur Vahdettin Akbulut, İl Genel Meclis üyeleri, ilçe orman işletme şefleri ve köy muhtarlarının katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda; ‘6831 sayılı Orman Kanununun 31. ve 32.’ maddeleri kapsamında ‘Zatii’ yakacak odunlarının köylere verilmesi ile ilgili usul ve esaslar hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, ‘Orköy’ kapsamında orman köylere verilecek teşvikler konusunda bilgilendirme yapıldı.

Toplantı, 2025 yılı için güzel geçmesi temennileriyle görüş ve öneriler dikkate alınarak toplantı sonlandırıldı.