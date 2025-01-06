Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde TOKİ tarafından rezerv alan inşaatının yapıldığı alanda kazı sırasında insana ait olduğu düşünülen kemik kalıntıları bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde TOKİ tarafından ilçeye bağlı Kümbet Mahallesi’nde yapımı devam eden rezerv alan şantiye sahasında işçilerin çalışma yaptığı alanda insana ait olduğu düşünülen kemik kalıntılarına rastlandı.

İşçiler tarafından çalışma esnasında bulunan kemik kalıntıları için yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye güvenlik şeridi çekilirken, kemik kalıntıları için Elbistan Müze Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Kemik kalıntıları ile ilgili çalışma titizlikle yürütülürken yapılacak olan inceleme sonrasında kalıntıların tarihi bir kalıntı olup olmadığı netlik kazanacak.