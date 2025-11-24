Kahramanmaraş’ta asrın felaketini birebir yaşayan Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Hüseyin Leblebici, 24 Kasım Öğretmenler Günü yıl dönümünde depremde yaşadığı yıkım ve yıllar boyunca unutamadığı ’un hatırasını’ anlatarak dikkat çekici bir mesaj verdi.

Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görev yapan müdür Hüseyin Leblebici, bir gün sonrası için yapılacak iyiliğin ertelenmemesi gerektiğini vurgulayarak, deprem bölgesindeki öğretmenlerin büyük gayretiyle ilgili de özel ifadeler kullandı.

Depremde yaşadıkları binanın ağır hasar almasına rağmen yanındaki binanın depremde yıkıldığını anlatan Hüseyin Leblebici, "Bulunduğumuz binalarımız A-B şeklindeydi. B blok ayakta kaldı ancak A blok deprem anında çöktü. 19’a yakın komşumuz rahmetli oldu, mekânları cennet olsun. Bu kurumda öğretmenlik yapan emekli hocamız Süleyman hocam ve ailesi de depremde hayatını kaybetti. Yakın akrabalarımı kaybettim, dayımın oğlu rahmetli oldu. Öğrencilerimizden vefat edenler oldu. Bu acı, her 24 Kasım’da yeniden içimizi yakıyor. Burada öğrencilerimizin bir kısmı başka bölgelerde, başka binalarda hayatını kaybetti. Öğrencilerinin yüzde seksenini kaybeden okullar oldu. Gazi Ortaokulu’nu hatırlıyorum, maalesef birçok öğrencisi depremde şehit oldu" dedi.

’Depremden önce reddedilen 20-30 kilo un, tonlarcasıyla enkaz altında kaldı’

Okul müdürü, depremden önce yaşadığı ve hayat dersi olarak gördüğü anısını şu sözlerle paylaştı:

"Depremden önce görev yaptığım kurumda öğretmen arkadaşlarımız etkinlik yapacaktı. Köydeki öğrenciler için bir miktar una ihtiyaç vardı. O dönemde Türkoğlu ilçesinde görev yapıyordum. Öğretmen arkadaşlarımız ‘Kahramanmaraş’tan gelirken 20-30 kilo un alabilir misiniz?’ dediler, kabul ettim. Daha sonra eşim, bulunduğumuz binanın alt katındaki fırının sahibine durumu iletmemi önerdi. Gittim, ricada bulundum. Ama kendisi çeşitli nedenler ileri sürerek bu talebe olumlu yanıt vermedi. Ben de ısrarcı olmadım, teşekkür edip ayrıldım. Kendi imkânlarımızla aldık ve öğrencilerimizin etkinliğini sorunsuz şekilde tamamladık. Aradan zaman geçti ve asrın felaketi yaşandı. O fırının deposunda tonlarca un enkazın altında kaldı. Belki 80 ton, belki daha fazla Hiç kimseye nasip olmadı. O unların tamamı enkazdan çıkarılıp dökülmek zorunda kaldı. Bu benim için büyük bir hatıra ve ders oldu. Bir iyilik yapacaksanız, bir gün sonrasına bırakmayın. Çünkü yarının garantisi yok."

’Öğretmenlerimiz bu imtihanı başarıyla geçti’

Deprem sırasında ve sonrasında öğretmenlerin büyük fedakârlık gösterdiğini ifade eden Müdür Leblebici, "Deprem bölgesindeki tüm öğretmen arkadaşlarım yedi yirmi dört saat durmadan çalıştı. Mesai kavramı olmadan, canlarını dişlerine takarak görev yaptılar. Devletimizin bizden beklediği desteği eksiksiz yerine getirdiler. O bir sınavdı, o bir imtihandı. Hepsi bu imtihanı başarıyla geçti. Hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum. Emeklerinin karşılığını mutlaka mükâfat olarak alacaklardır" ifadelerini kullandı.