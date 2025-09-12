Adana’da Feke Belediyesi, kırsal mahallelerde kent merkezine uzak okulları ve sınıfları boyayarak öğrencileri sevindirdi.

Feke Belediyesi tarafından Ormancık, Oruçlu ve Süphandere Mahalleleri’nde gerçekleştirilen çalışmalarda okullar yenilenirken, Başkan Cömert Özen’in öncülüğünde ilçeye gelen berberler erkek öğrencilerin saç tıraşlarını yaptı. Hasat dönemi nedeniyle yoğun mesaide olan aileler, kent merkezine gitmek yerine öğrencilerin ayağına gelen hizmet için teşekkür etti. Çocuklar ise büyük sevinç yaşadı.

Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, "Okullarımızı boyayarak, öğrencilerimize tertemiz sınıflar hazırladık. Berber hizmetiyle de onları yormadan okula başlamalarını sağladık. Böylece miniklerin gönüllerine dokunmak, hayallerine ortak olmak istedik" dedi.

Proje sorumlusu Erkan Özen ise yıl boyunca öğrencilerin kişisel bakım ve eğitimlerine destek olmak için çalışmaların süreceğini, belediye başkanının talimatıyla ilçedeki köy okullarında faaliyetlerin devam ettiğini kaydetti.