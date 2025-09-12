Sivasspor, takımdan ayrılan Fransız futbolcu Samba Camara’ya teşekkür etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 ile 2024-2025 sezonları arasında kulübümüzde forma giyen ve geçtiğimiz sezon itibarıyla sözleşmesi sona eren Samba Camara’ya kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz. Kulübümüzde görev yaptığı süre boyunca ortaya koyduğu performans, karakteri ve kulübümüze olan bağlılığı ile önemli izler bırakan Samba Camara, her zaman saygıyla anılacak bir oyuncumuz olarak kalacaktır. Kendisine futbol hayatında yeni başarılara ulaşmasını diler, her zaman kulübümüzün bir parçası olarak hatırlanacağını belirtmek isteriz. Teşekkürler Samba Camara" ifadelerine yer verildi.