Köşk Akçaköy İlk ve Ortaokulu’nda Açık Hava Sineması etkinliği düzenlendi.

Aile bağlarını güçlendirmek ve okul-veli iş birliğini pekiştirmek amacıyla okul bahçesinde açık hava sinema etkinliği düzenlendi. Okul bahçesinde düzenlenen açık hava sinema etkinliğine öğretmenler, okul personeli, öğrenci ve veliler katılım sağladı. Gecenin en güzel sürprizlerinden biri ise ücretsiz patlamış mısır ve dondurma ikramı oldu.

Okul Müdürü Ebubekir Gizli yaptığı açıklamada; "Okul öğrencileri ve velilerimize Minderini Kap Gel sloganıyla açık hava sinema keyfi yaşattık. Öğrencilerimize unutulmaz bir açık hava sinema etkinliği yaşattığımızı düşünüyoruz, etkinlikte emeği geçenlere ve öğretmenlerimize teşekkürler ediyoruz" ifadelerini kullandı.