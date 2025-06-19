Türkiye’de Mayıs 2025, 130 bin konut satışı ile tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı performansı olarak kayıtlara geçti. Sektör temsilcilerinden Hakan Bucak, rekor satışlara rağmen sektördeki arz sorunlarına ve faiz etkilerine dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de konut satışları, 2025 yılının ilk beş ayında yüzde 25,4 artarak 584 bin 170’e ulaştı. Mayıs ayı ise 130 bin satışla yılın en güçlü performansını sergiledi.

Sektör temsilcilerinden Mars Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bucak, bu verilerin vatandaşın konuta olan güvenini koruduğunu gösterdiğini belirterek, “Yüksek faiz oranları ve cazip mevduat getirilerine rağmen konut, güvenli liman olmaya devam ediyor" dedi.

İKİNCİ EL SATIŞLAR HAKİM, YENİ ÜRETİM YETERSİZ

Bucak, satışların yüzde 70’inin (90 bin 479) ikinci el konutlardan geldiğine işaret ederek, yeni konut üretiminin sınırlı kaldığını vurguladı.

Belirsizlik ortamının üreticileri temkinli kıldığını belirterek, "Artan talep, birinci el üretimle karşılanamıyor, bu da sektörde arz darboğazı yaratıyor” dedi.

İlk el satışlar ise Mayıs’ta yüzde 11,2 artarak 39 bin 546 oldu.

İPOTEKLİ SATIŞLAR ARTSA DA PAYI DÜŞÜK

İpotekli satışlar Mayıs’ta yüzde 95,9 artışla 19 bin 412’ye ulaşsa da toplam satışlardaki payı yüzde 14,9’da kaldı. Bucak, “Yüksek faizler kredili alımları sınırlıyor, ancak alıcılar temel konut ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Bu, konutun vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunu gösteriyor,” yorumunu yaptı.

FİYATLARDA REEL DÜŞÜŞ, FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Enflasyondan arındırılmış fiyatlarda yüzde 3,6’lık reel düşüş yaşandığını belirten Bucak, bu trendin sonuna gelindiğini kaydederek, “Olası bir faiz indirimi, kredili alımları artırarak fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı yaratabilir" dedi.