Denizli’nin Honaz ilçesinde çarptığı sulama suyu vanasının kopmasına neden olan ticari araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Boşa akan suyu fırsat bilen bazı sürücüler, araçlarını yıkadı.

Olay, öğle saatlerinde Honaz merkez Cumhuriyet Mahallesi Osman Nuri Filiz Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, cadde üzerinde seyir halindeyken, toplu konutlar mevkiine geldiğinde, henüz belirlenmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yolun kenarındaki DESKİ Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki sulama suyu vanasına çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kopan vananın oluşturduğu boşluktan, sular boşa akmaya başladı. Yaklaşık 1 metre yüksekliğe fışkıran sular, cadde boyunca küçük çaplı birikintiler oluşturdu. Kazayı gören çevre esnaflar, durumu belediye ekiplerine haber verdi. Ekipler gelinceye kadar havaya fışkırıp boşa akan suları fırsata çeviren bazı sürücüler, araçlarını yıkadı. Olay yerine gelen belediye ekipleri, su akışını keserek daha fazla suyun boşa akıp gitmesini engelledi.

Kazanın ardından jant kapağını olay yerinde bırakarak uzaklaşan sürücünün, daha sonra yetkililerle iletişime geçtiği ve oluşan hasarı karşılamayı kabul ettiği öğrenildi. Kırılan vananın, yenisiyle değiştirileceği öğrenildi.