Konya’nın Kulu ilçesinde bir mahalle yağmur sonrası etkili olan dolu ile beyaza büründü.

Güzelyayla Mahallesi’nde yağmurla başlayan ve yaklaşık yarım saat süren dolu yağışı mahalleyi beyaza bürüdü. Dolu yağışı ile mahalle genelinde sokaklar, bahçeler ve ekili tarım alanları adeta kar yağmış gibi beyaza büründü. Nohut büyüklüğündeki dolu yağışı sırasında sürücüler de güçlük yaşarken, görüş mesafesinin de düşmesiyle bazı araçların yol kenarında dolu yağışının durmasını beklediği öğrenildi. Dolu yağışı sonrası yer yer su birikintileri de oluştu.

Dolu yağışının etkili olduğunu belirten Güzelyayla Mahallesi Muhtarı Necmettin Koyuncu, "Mahallemizde bir anda başlayan dolu yağışı etkili oldu. Ardından sağanak yağışa döndü. Mahallemiz tamamen beyaz örtü ile kaplandı. Yıllardır ilk defa böyle bir yağış ile karşı karşıya kaldık. Üstelik aralık ayının son günlerinde yaşandı. Yağışın tarım arazilerine faydalı olacağını düşünüyoruz. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Tabii bu yağış karşısında mahalleli olarak şaşırdık. Sağanak yağmur mahallede belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor” dedi.