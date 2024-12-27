Bolu’da 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 147 kişinin tedavi görüp taburcu olduğu su kaynaklı zehirlenmelere ilişkin açılan davada, 5 sanığın yargılanmalarına devam edildi. Mahkeme heyeti, zehirlenen 2 kişinin Adli Tıp Kurumundan gelecek raporlarının beklenmesi ve cumhuriyet savcısının mütalaasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.

Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde 2022 yılının Kurban Bayramı’nda başlayan zehirlenme vakalarının ardından Eyüp Ertem yaşamını yitirmiş, 147 kişi de hastaneye kaldırılmıştı. Kanlı ishal ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye sevk edilen vatandaşlardan bazıları böbrek yetmezliği sebebiyle günlerce yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi vermişti.

Olayın ardından 5 sanık hakkında hazırlanan 14 sayfalık iddianame, geçtiğimiz yıl Bolu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. 85 kişinin suç duyurusunda bulunduğu iddianame çerçevesinde, İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü M.A.A., İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ü.B. ve köy muhtarı M.E. hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15 yıl hapis cezası talep edilirken, hemşireler B.K. (41) ve F.İ. (42) hakkında da "görevi kötüye kullanma" suçundan dava açılmıştı.

2 kişinin raporu bekleniyor

Bolu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün davanın 4. duruşması görüldü. Tutuksuz yargılanan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ü.B. ve taraf avukatları salonda hazır bulunurken, diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti, sudan etkilenen 147 kişi için Adli Tıp Kurumundan istenen sağlık raporlarından 2 kişinin raporunun henüz gelmediğini açıkladı. Duruşma, sağlık raporlarının beklenmesi, cumhuriyet savcısının mütalaasını hazırlaması ve sanık ile avukatların savunmalarını tamamlaması için 21 Nisan 2025’e ertelendi.