Eskişehir’de sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak hurdaya döndü. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Yıldıztepe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.E. idaresindeki 42 AEY 667 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve Acil Servis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan sürücü İ.E. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada, araç hurdaya dönerken, aydınlatma direği ise zarar gördü.

Öte yandan İ.E.’nin otomobilini yakın zamanda satmayı planladığı öğrenildi.