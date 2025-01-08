Aydın’ın Koçarlı ilçesinde ilçe tarım ekiplerince saha taramaları sürerken, büyükbaş hayvanlardan kan numuneleri alındı.

Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen hayvan sağlığı koruma çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede kontrollerine devam eden ilçe tarım ekipleri, saha taraması gerçekleştirdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekimler ile birlikte gerçekleştirilen kontrollerde kırsal mahallelerde üreticiler ile bir araya gelen ekipler hem hayvan sağlığı konusunda üreticileri bilgilendirdi hem de sağlık taraması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen işletmelerdeki büyükbaş hayvanlardan kan numuneleri alındı.