Kocaeli Büyükşehir; daha güzel, daha yaşanabilir ve daha yeşil bir Kocaeli için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin daha temiz ve daha yaşanabilir bir kent olması amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir ekipleri, ana arterlerden meydanlara, yol kenarlarından alt geçitlere kadar kentin birçok noktasında temizlik çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor.

KOCAELİ’NİN HER KÖŞESİ TERTEMİZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ana arterlerden meydanlara, yol kenarlarından alt geçitlere kadar kentin birçok farklı noktasında temizlik çalışmalarını 7/24 sürdürüyor. Hafta içi, gece gündüz demeden kent genelinde çalışmalarını sürdüren ekipler; daha yaşanabilir, daha sağlıklı ve daha temiz bir Kocaeli için yoğun mesai harcıyor. Temizlik seferberliğine hız kesmeden devam eden Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentin her köşesini tertemiz tutmak için gece gündüz çalışıyor.

TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ

Çevreci belediyecilik anlayışıyla hareket eden Büyükşehir, kentin her köşesini tertemiz tutmak için gece gündüz demeden çalışıyor. Bu bağlamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri; üst geçitler, duraklar ve asansörlerin periyodik temizliklerinin yanı sıra sahil, bahçe, mesire alanları, köprü altları ve kavşaklarda da düzenli bir şekilde temizlik yaparak, kentin her köşesini tertemiz tutuyor.

DAHA YEŞİL BİR KOCAELİ

Büyükşehir, temizlik çalışmalarının yanında daha yeşil bir Kocaeli için de çalışmalarını sürdürüyor. Özenle yaptığı çalışmalarda vatandaşın sağlığını ve çevre düzenlemesini ön planda tutan Büyükşehir, millet bahçelerinden evsel atıkların dönüşümüne kadar birçok konuda önemli çalışmalar yürütüyor. Park ve bahçeleri ihmal etmeyen ekipler; orta refüj, yol kenarları, kaldırım üzerleri ve diğer yeşil alanlarda da peyzaj çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi kent genelinde çevre temizliğine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürerek, vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda yaşamalarına katkı sağlamaya devam edecek.