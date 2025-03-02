Bilecik’in Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç’ın başkanlığında ‘Gençlik Çalışmaları Koordinasyon’ toplantısı gerçekleştirildi.

Osmaneli Gençlik Merkezi’nde düzenlenen toplantıya; gönüllü gençler, Belediye Başkanlığı, Osmaneli Meslek Yüksekokulu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Gençlik Merkezi, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı, Osmaneli Müftülüğü, Toplum Sağlığı Merkezi temsilcileri katıldı.

Toplantıda; Gençlik merkezinin kapasitesini ve etkinliğini arttırmak, gençlik projelerinin geliştirilmesi, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere daha aktif katılımının desteklenmesi, bağımlılıkla mücadele, değerler eğitimi, yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik gönüllük çalışmaları ve her yaştan vatandaşı sporla buluşturma konularında yapılacak çalışmalar değerlendirildi.