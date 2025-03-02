Manavgat Belediyesi, Ramazan ayının ilk iftar programını Yayla Mahallesi’nde düzenledi. Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara da ilk iftarını halkla birlikte iftar çadırında yaptı.

Ramazan ayının bolluk ve bereketini vatandaşlarla paylaşmak için çeşitli mahallelerde iftar sofraları kuracak olan Manavgat Belediyesi, ilk iftar sofrasını Yayla Mahallesi’nde kurdu. Manavgat Belediyesi’nin kurduğu iftar çadırı, Ramazan ayının ilk gününde binlerce vatandaşı ağırladı. Birlik, beraberlik ve paylaşım duygularının doruğa çıktığı bu özel günde Başkan Kara, iftar yemeklerini kendi elleriyle Manavgat halkına servis etti.

Başkan Kara, iftar programında yaptığı konuşmada, "Ramazan, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, dayanışmayı ve paylaşmayı öğreten mukaddes bir aydır. Manavgat Belediyesi olarak bu kutlu ayda halkımızla bir araya gelmekten, aynı sofrayı paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bütün mahallelerimizde kuracağımız iftar sofraları ile Ramazan ayının bereketini ve kardeşlik duygusunu hep birlikte yaşayacağız. Bizi bu sofrada buluşturan Rabbime şükürler olsun" dedi.

Manavgat Belediyesi, Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde kuracağı iftar sofralarıyla binlerce vatandaşı buluşturmaya devam edecek. Cuma Pazarı yerindeki iftar programına, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile eşi Hacer Ceyhan Kara, CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.