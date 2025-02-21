Kocaeli İzmit Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek kesimler, köyler ve şehir merkezinde küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, dün geceden itibaren etkisini artıran kar yağışına karşı yoğun bir mesai harcıyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sahada çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

EKİPLER HAFTA SONU DA TEYAKKUZ HALİNDE OLACAK

Özellikle yüksek kesimlerde, köy yollarında ve şehir merkezinde yürütülen kar küreme ve tuzlama çalışmaları gece boyunca sürdü. Ekipler, yolların açık kalması ve ulaşımda aksama yaşanmaması için yoğun çaba gösterirken, önümüzdeki günlerde de etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle teyakkuz halinde olacak.