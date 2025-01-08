Aydın’ın Efeler ilçesinde birinci kattaki bir işyerine ait klima motorunu değiştirdiği esnada, tentenin kırılması sonucu aşağıya düşen bir kişi yaralandı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın birinci katında bulunan işletmeye ait klimanın motoru arızalandı. Bakım için işyerine gelen klima ustası, dışarıda bulunan klima motorunun değişimini yaptığı esnada, bastığı tente bir anda kırıldı. Tentenin kırılmasıyla birinci kattaki yükseklikten kaldırıma düşen, klima ustası yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralanan klima ustasının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.