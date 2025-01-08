Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, resmi ziyaret için geldiği Tahran’da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Sudani, “Suriye’nin istikrarı, bölgenin istikrarının anahtarıdır” dedi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, resmi temaslarda bulunmak üzere İran’ın başkenti Tahran’a sabah saatlerinde geldi. Sudani, temasları kapsamında Tahran’daki Saadabad Sarayı’nda İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende Sudani, karşılama kıtasını selamladı. Sudani ve Pezeşkiyan daha sonra ikili görüşmeye geçti. Görüşme sonrasında kameraların karşısına geçen Sudani ve Pezaşkiyan ortak basın toplantısı düzenledi. Sudani, Suriye’deki gelişmelere değinerek “Suriye halkının iradesine saygı duyuyoruz” dedi. Suriye halkının iradesine saygı duyduklarını ve Suriye halkının seçeceği herhangi bir siyasi oluşumu desteklediklerini vurgulayan Sudani, Irak’ın tüm bölgesel ve uluslararası taraflarla dengeli ilişkiler kurma konusundaki kararlılığını da yineledi.

“Suriye’nin istikrarı, bölgenin istikrarının anahtarıdır”

Suriye’de yaşananlara değinen Sudani, "Suriye’nin istikrarı, bölgenin istikrarının anahtarıdır. Irak olarak Suriye halkının iradesine saygı duyuyor ve kendi seçtikleri herhangi bir siyasi çözümü destekliyoruz” dedi. Ayrıca, uluslararası toplumu Suriye’deki krize kapsamlı bir çözüm bulmaya çağıran Sudani, Bağdat’ın bölgesel istikrarı sağlamak için uluslararası bir konferans düzenleme niyetinde olduğunu duyurdu.

“İsrail’in ihlalleri bölgesel barış ve güvenliği tehdit ediyor”

Gazze’deki duruma da dikkat çeken Sudani, "Filistin halkına yönelik soykırım savaşını kınıyoruz ve İsrail’in ihlalleri bölgesel barış ve güvenliği tehdit ediyor” ifadelerini kullandı. Sudani, bölgedeki istikrarın sağlanması için tek yolun Gazze’deki İsrail saldırılarının durdurulması olduğunu belirtti.

İran ile ilişkiler

Tahran ziyaretinin iki ülke arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Sudani, görüşmede enerji ve doğalgaz tedariki başta olmak üzere ortak alanların ele alındığını belirterek önümüzdeki günlerde iki ülke arasında bakanlık düzeyinde toplantılar yapılacağını ve demiryolu ile konut projelerinin geliştirilmesinin öncelikler arasında olduğunu kaydetti.

Sudani’yi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Pezeşkiyan, “Bu ziyaret ve taraflar arasındaki güvenle birlikte ikili iş birliğinin hızla geliştirmesi ve iki ülke ilişkilerinde önemli adımlar atılmasını umuyoruz. Eylül ayında gerçekleştirdiğim Irak ziyaretinin devamı niteliğinde olan bu ziyaretin, ilişkilerimizde önemli bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Bu ziyaretin sonuçlarının, gelecekte iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendireceğine inanıyorum” dedi.

“Irak halkının refahını, güvenliğini ve kalkınmasını kendi çıkarlarımızın bir parçası olarak kabul ediyoruz”

Pezeşkiyan, İran’ın her zaman bölgede barış, istikrar ve kalkınmadan yana olduğunu belirterek, “İran komşularıyla özellikle de Irak ile ilişkilerini geliştirmeyi dış politikasının önceliklerinden biri olarak görüyor. Irak halkının refahını, güvenliğini ve kalkınmasını kendi çıkarlarımızın bir parçası olarak kabul ediyoruz. Bu doğrultuda her türlü desteği vermeye hazırız. Terörizm dönemini geride bırakan Irak, özellikle değerli kardeşim Sudani’nin liderliğinde istikrar dolu bir süreç yaşamaktadır. İnşallah bu olumlu süreç kesintisiz devam eder” ifadelerini kullandı.

“İş birliğini genişletmek için verimli görüşmeler yaptık”

Pezeşkiyan, ikili ilişkiler ve iş birliğinin her alanda genişletilmesi için verimli müzakereler gerçekleştirdiklerini belirterek, “İki ülke arasında kapsamlı iş birliği programı ve güvenlik anlaşmasının tam uygulanması yeniden ele alındı. Ticaret ve ekonomi alanında önemli iş birliği projeleri değerlendirildi. Bu projelerden biri, Şelemçe-Basra demiryolu hattının inşasının hızlandırılması. Sayın Sudani, bu projenin tamamlanması için özel bir önem veriyor. Toplantıda taraflar, anlaşmaların uygulanması ve mevcut engellerin kaldırılmasının önemine vurgu yaptı. Bu adımların, iki ülke arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceğini umuyoruz” açıklamasını yaptı.

“Suriye’nin toprak bütünlüğü korunmalı”

Pezeşkiyan, her iki ülkenin Suriye konusunda ortak endişelere sahip olduğunu vurgulayarak, “Bu endişeler, Suriye’nin istikrarı ve toprak bütünlüğünün korunması, terörle mücadele ve siyonist rejimin işgal altındaki bölgelerden çekilmesini içeriyor. Terörizm tehdidi ve terör hücrelerinin yeniden aktif hale gelme ihtimali de iki taraf için önemli bir endişe kaynağıdır. Bu durum, daha fazla iş birliği ve dikkat gerektiriyor” ifadelerini kullandı.