Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı. Yönetmeliğe eklenen maddede, kıyı yapılarına çevre izinlerinin ardından Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM)'nün yönergelerine uyum şartı getirildi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkındaki Yönetmelikte değişikliğe gitti.



Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesine; "Onaylı uygulama projesi bulunmayan mevcut kıyı yapılarının vaziyet planları, özel çevre koruma bölgeleri ve doğal sit alanlarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü)’ndan alınan izinleri müteakip AYGM tarafından yayımlanan yönergede belirtilen iş ve işlemlerin eksiksiz tamamlanması şartıyla, aynı Genel Müdürlük tarafından onaylanır." ibareleri eklendi.