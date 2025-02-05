Kısa sürede ilgi odağı olan Sincan Belediyesi Kitap Kafe her gün farklı etkinliklerle gençlere kendini geliştirme ve yeni bilgiler öğretme fırsatı sunuyor. Kitap Kafe’de bu kez afet eğitimi verildi. Bir deprem ve yangın anında neler yapılması gerektiği gençlere uygulamalı olarak gösterildi.

Gençlerin gözdesi olan Sincan Belediyesi Kitap Kafe her gün düzenli olarak öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. Çeşitli kulüp etkinlikleriyle gençlerin ilgisini çeken ve büyük beğeni toplayan Kitap Kafe farklı konu ve konuklara ev sahipliği yapıyor.

Deprem ve yangın anında neler yapılmalı?

Başarıyı Katlama-Motivasyon Kulübü etkinlikleri kapsamında öğrencilere bu kez afet eğitimi veridi. Deprem ve yangın esnasında yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirgemek ve ortadan kaldırmak için neler yapılması gerektiği anlatıldı.

Deprem anında nasıl pozisyon alınması gerektiği gösterildi, "çök-kapan-tutun" tekniğinin önemi anlatıldı, uygulamalı olarak gösterildi. Yangın sırasında yapılması gerekenler sıralandı. Evde, ofiste, farklı ortamlarda neler yapılması gerektiği anlatıldı, tahliye anında dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde duruldu. Yangın tüpü kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı. Gerekli eğitimin ardından gençler tatbikatlara katılarak öğrendiklerini pekiştirdi.

Anlatılanları büyük bir dikkatle dinleyen ve önemli bilgiler edinen öğrenciler Kitap Kafe gibi bir hizmeti Sincan’a kazandırdığı için Başkan Murat Ercan’a teşekkür etti. Yalnızca öğrencilere hizmet veren Kitap Kafe’de kulüp etkinlikleri devam edecek.