Niğde’de emniyet güçlerinin yaptığı uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 17 şüpheliden 10’u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 27 Ocak 2025 -02 Şubat 2025 tarihleri arasında uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 17 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların üzerinde, adreslerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 8 bin 270 TL para, bin 700 TL sahte olduğu değerlendirilen para, 2 tabanca, 27 fişek, 1 hassas terazi ile 5 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 7’si alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 10 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ayrıca; 2 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 şahıs da yakalanarak cezaevine teslim edildi.