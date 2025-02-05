Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan’ın büyük önem verdiği çalışmalardan biri olan Nizip Bilim Merkezi, çocukların bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmak ve geleceğin teknolojilerini öğrenmelerine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Nizip Bilim Merkezi’nde verilen robotik kodlama dersleri, çocukların problem çözme becerilerini geliştirmelerine, analitik düşünme yeteneklerini kazanmalarına yardımcı oluyor. Bu dersler sayesinde çocuklar, temel kodlama prensiplerini öğrenerek kendi robotlarını tasarlayabiliyor ve programlayabiliyorlar. Bu sayede teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten bireyler olarak yetişiyorlar.

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, bilim ve teknolojiye büyük önem verdiklerini belirterek, "Çocuklarımızın geleceğe daha umutla bakabilmeleri için bilim ve teknolojiye yatırım yapmaya devam edeceğiz. Nizip Bilim Merkezi’miz bu anlamda önemli bir misyon üstleniyor. Çocuklarımızın burada edindikleri bilgiler, onların gelecekteki başarılarına katkı sağlayacak" dedi.