Sahaf Devran Gökay, ‘Kitaplarla Kör Buluşma’ etkinliğinde vatandaşların alacağı kitabı görmeden, sürpriz bir şekilde kitap aldıklarını ve buna talebin çok olduğunu ifade etti.

Eskişehir’de 10 yıldır sahaflık yapan Devran Gökay, 5 yıl önce dükkânında başlattığı ‘Kitaplarla Kör Buluşma’ etkinliğine talebin yoğun olduğunu söyledi. Bu etkinlikte herhangi bir kitabın seçilip paketlendiğini, üstüne sadece türünü ve konusunu yazarak satışa sunulduğunu belirtti. Gökay, vatandaşların aldıkları kitaplarla sürpriz bir şekilde karşılaştığını belirtti. Bu etkinlik için hazırlanan kitapların genelde çok kişi tarafından bilinmeyen, okunmayan olduğunu ve baskısı olmayan kitapları tercih ettiklerini anlatan Devran Gökay, bu şekilde vatandaşların bilinmeyen bir yazarla ve kitapla tanıştığını ifade etti.

Bazı kitapların yeteri kadar reklamının yapılmaması, kapak tasarımının kötü olması gibi sebeplerden dolayı vatandaşların tercih etmediğini ve bu yüzden kitapların güzel yönünü kaçırdıklarını belirten Gökay, "Yaklaşık 5 yıldır bu etkinliği yapıyoruz. Bu etkinliği blog hesaplarında gördüm. Yurtdışında var olduğunu fark ettim. Yurtdışında bunu insanlar kör buluşma olarak, tanımadıkları kişilerle randevuya çıkıyorlardı. Daha sonrasında bu etkinliği kitap versiyonuna çevirmişler. Oradaki mantık şuydu; herhangi bir kitabı seçip, paketleyip sadece kitabın konusunu ve türünü yazarak kör randevu oluşturmuşlardı. Ben bunu değiştirdim ve kitapçılardan olmayan, kolay elde edilemeyen kitapları seçip koymaya karar verdim. Kör randevu için kitap seçerken türünün en iyi örneklerinden birisi olmasına ve ipucu olarak da kitap okuma sitelerine girip, kitabın beğenilmesine bakarak karar veriyorum. Bu etkinlik için hazırladığım kitaplar genelde çok kişi tarafından okunmayalar oluyor. Bazı kitapların yeteri kadar reklamı olmadığı için, kapak tasarımını kötü olduğu için vs. sebeplerden ötürü vatandaşlar tercih etmiyor. Durum böyle olunca da o kitaplar bir daha basılmıyor ve ulaşılamıyor. Vatandaşlarda bu güzel kitaplarından farkında olmuyor. Genelde tercih edilen, okunan kitaplar hem aynı isimler oluyor. Biz mümkün oldukça tür ayırt etmeden, çok bilinmeyen, baskısı olmayan kitapları tercih ediyoruz. Bu tarz kitapları tercih ettiğimiz içinde vatandaşların bilinmeyen bir yazarla tanışmak içinde kör randevuyu almak dışında pek fazla tanışma ihtimalleri olmuyor" dedi.

"Bütün okuma listesini sadece ‘Kitaplarla Kör Buluşma’ dan seçenler var"

Vatandaşların yoğun talebi üzerine etkinliğe devam ettiklerini ve sadece bu sayede okuma listelerini belirleyenlerin olduğunu vurgulayan Gökay, "Ben bu etkinliği 4-5 yıl önce tek seferlik bir etkinlik olarak planlamıştım ve bir hafta sürecekti. Etkinlik bittikten sonra dükkâna gelen vatandaşlar tekrar almak istediklerini söyledi. Sonra etkinliği biraz daha yapalım diye planladık. Her yaptığımızda talebin de çok olduğunu gördük, vatandaşlar sayesinde de etkinliği yapmaya devam ediyoruz. Bütün okuma listesini sadece bu kör randevudan seçenler var. Bir bakıma da vatandaşlar için çok güzel bir hediye seçeneği oldu. Hem baskısı olmayan, hem de bilinmeyen bir hediye alınmış oluyor. Kendilerine hediye alanlarda var. Genelde kendilerini mutlu etmek için alanlar daha fazla oluyor" diye konuştu.