Türkiye’nin en önemli tarım kentleri arasında yer alan ve kış ortasında kuraklık yaşanan Aydın’da Nisan yağmurları sevindirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; Aydın’a 8 günde 85 kilogram yağış düştü. Yağışların halen yıllık ortalamanın altında olduğu ve önümüzdeki günlerde beklenen yağışlar ile ortalamanın yakalanması ümit edildiği belirtildi.

Son yılların en kurak kış mevsiminin geri kaldığı Aydın’da Ramazan Bayramı ile başlayan Nisan ayında bereket yağdı. Uzun yıllar ortalamasına göre metrekareye 56 kilogram yağışın düştüğü Aydın’da 2025 yılı Nisan ayının ilk 8 gününde metrekareye 85 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Yağışlı havanın bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini belirten Meteoroloji yetkilileri, Cuma gün Aydın’ın yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı beklendiğini açıkladı.

Aydın’da son 3 gün içerisinde Germencik’e 38,6 kilogram, Kuşadası’na 53.6 kilogram, Söke’ye 36,5 kilogram, Didim’e 31.4 kilogram yağış düştü. Diğer ilçelere ise 10 ile 25 kilogram arasında yağış düştüğü öğrenildi.