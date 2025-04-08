Karaman’da minibüsün altına giren motosikletin sürücüsü yaralanırken, polis motosikleti bir evin bahçesinde terk edilmiş halde buldu.

Kaza, Ziya Gökalp Mahallesi Şehit Ferhat Şarlak Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B.E. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, M.C. yönetimindeki 70 C 0090 plakalı minibüse yandan çarparak altına girdi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü A.B.E.’nin yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koşarak durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yerinde inceleme yapan polis ekibi kazaya karışan motosikleti bir evin bahçesinde park halinde terk edilmiş halde buldu. Plakasız olduğu öğrenilen motosiklet yapılan incelemelerin ardından otoparka çekildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.