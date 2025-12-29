Mersin'in Erdemli ilçesinde, 2'si engelli 5 çocuklu ailenin müstakil evinde çıkan yangın paniğe neden oldu. 2 kardeşin o anda dışarıda olması üzücü bir olayın yaşanmasına engel olurken, ev küle döndü.

Yangın, ilçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi Sultan Sokak'taki 2'si engelli 5 çocuğu olan baba Talip ile anne Zübeyde Kılıç'ın yaşadığı müstakil bir evde meydana geldi. 16 yaşındaki Büşra Kılıç ile engelli kardeşinin evin bahçesinde olduğu sırada yangın çıktı. Bu sırada evin üst katına çıkan Büşra, duman ve alevlerin yükseldiğini görünce 112 Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evden yükselen alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında evdeki tüm eşyalar küle döndü.

Aşağıda kardeşiyle birlikteyken yukarı çıkıp baktığındaki alt kattaki pencereden dumanı çıktığını fark ettiğini belirten Büşra Kılıç, 'Ev yanıyordu, itfaiye aradık. Odada televizyon vardı, çekyat vardı, hepsi yandı' dedi.

Öte yandan babanın işte, annenin ise engelli kardeşlerden diğerini eğitim gördüğü okula götürdüğünde olayın yaşandığı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.