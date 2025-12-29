Mersin Valisi Atilla Toros'un himayesinde, kentte sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik iki önemli bağış protokolü imzalandı. Protokoller kapsamında Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) Mobil Mamografi Kanser Tarama Aracı kazandırılırken, Mezitli ilçesinde yapılacak Aile Sağlığı Merkezi için de yapım süreci resmen başlatıldı.

İlk protokol; hayırsever Seyit Serdar Akyurt ile Mersin İl Sağlık Müdürlüğü arasında, KETEM bünyesinde hizmet verecek Mobil Mamografi Kanser Tarama Aracının bağışı için imzalandı. Araç sayesinde özellikle kırsal ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan kadınların meme kanseri taramalarına daha kolay erişim sağlaması hedefleniyor.

Protokolün imza töreninde konuşan Vali Atilla Toros, mobil tarama aracının erken teşhis açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, 'Hayırseverimiz Seyit Serdar Akyurt'a sağlık alanında yaptıkları bu anlamlı katkı için teşekkür ediyorum. Bu bağışın ilimizde örnek teşkil etmesini temenni ediyorum' dedi.

Vali Toros'un himayesinde imzalanan ikinci protokol ise kentteki bir sivil toplum örgütü ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında gerçekleştirildi. Protokol kapsamında Mezitli ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi inşa edilecek.

Vali Toros, dernek üyelerine teşekkür ederek, 'Bugüne kadar gerçekleştirdikleri hayır çalışmaları için şükranlarımı sunuyorum. Yapılacak olan Aile Sağlığı Merkezi'nin Mezitli'mize ve Mersin'imize hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

İmzalanan protokollerle birlikte Mersin'de hem kanserle mücadelede erken teşhis kapasitesinin artırılması hem de birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.