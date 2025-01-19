Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ile yine kırmızı bültenle aranan örgüt üyesi İbrahim Kaymak Ermenistan ile başlatılan görüşmeler sonucu Türk Polisi tarafından Türkiye’ye getirildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve suç örgütü üyesi İbrahim Kaymak'ın Ermenistan'dan Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 15 yıldır, 43 yakalama emri ile ulusal seviyede; 14 yıldır da İnterpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan; Barış Boyun suç örgütü ile bağlantılı olan suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ile 6 yıldır, 10 yakalama emri ile ulusal seviyede; 1 yıldır da İnterpol tarafından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan, suç örgütü üyesi İbrahim Kaymak Ermenistan'da yakalandı.

https://twitter.com/TC_icisleri/status/1880972001117966816

Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığımız koordinesinde; işledikleri suçlarla ilgili olarak Türk Adaletine hesap vermek üzere Türk polisi tarafından ülkemize getirilen kırmızı bültenliler operasyonuyla ilgili bakanlık şu paylaşımda bulundu:

"Kırmızı Bültenle aranan her iki şahsın da ülkemize iadesine yönelik çalışmaları büyük bir titizlikle yürüten Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarımıza, İnterpol-Europol Daire Başkanlığımıza, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Başkanlıklarımıza, Ordu İl Emniyet Müdürlüğümüz ile sergiledikleri iş birliği için Ermenistan Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Tigran Dadunts’a teşekkür ediyoruz. Organize suç örgütleriyle mücadelemizi sadece sınırlarımızda değil, sınır ötesinde de sürdürüyoruz; sürdürmeye devam edeceğiz. Suçta kibirlenen şehir eşkıyalarını bir bir yakalamaya devam edeceğiz"