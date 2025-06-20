Eskişehir’de jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda, kepçe ile kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mihalıççık İlçesi’nde şüpheli şahısların kaçak kazı yapacağı öğrenildi. Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, 1’inci derece arkeolojik sit alanı olan Roma dönemine ait Nekropol’de operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 5 şüpheli kepçe ile kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı alanında şüphelilere ait olduğu belirlenen 2 otomobil ve 1 kepçede yapılan aramalarda ise, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 28 fişek ele geçirildi. Şüphelilerle hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.