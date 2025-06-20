DENİZLİ (İHA) – Denizli’de yaşayan emekli Jandarma Astsubay Şükrü Sezen, 7. yükseköğretim diplomasını da alarak eğitim hayatında örnek bir başarıya daha imza attı.

Emekli Jandarma Astsubay Şükrü Sezen, eğitimdeki azmiyle ilham vermeye devam ediyor. 1982 yılında Burdur’da doğan Sezen, son olarak Pamukkale Üniversitesi Coğrafya Bölümünden mezun olarak toplamda 7. yükseköğretim diplomasını almaya hak kazandı. Şükrü Sezen’in akademik kariyeri şu ana kadar 5 farklı üniversite diploması ve 2 Jandarma okulunu kapsıyor. Mezun olduğu bölümler arasında İktisat, Otomotiv Teknolojisi, Emlak Yönetimi, Jandarma Meslek Eğitimi ve Coğrafya bulunuyor. Ayrıca hukuk eğitimi de alan Sezen, Uzlaştırmacı ve Bilirkişilik görevlerini de başarıyla yürütüyor.

Pamukkale Üniversitesinde düzenlenen mezuniyet töreninde diplomasını alan Sezen, "Pamukkale Üniversitesi’ndeki değerli akademisyen hocalarıma, birlikte okuduğum kıymetli bölüm arkadaşlarıma, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen sevgili eşime ve kızıma gönülden teşekkür ederim. Okumanın yaşı yok" dedi.