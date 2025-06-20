Sakarya’nın Karasu ilçesinde çöp atmaya giden kadın, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Meydana gelen kazada sürücü kayıplara karıştı.

Kaza, Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi kafeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan bir kafede çalışan Selime Şinas (50), çöp atmak için dışarı çıktı. Cadde üzerinde bulunan konteynerin olduğu yöne doğru yürüyen kadına, sürücüsü ile plakası henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü, olay yerinden kaçtı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, olay ile ilgili inceleme başlatırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin Selime Şinas’a çarptığı ve sonrasında bölgeden hızla uzaklaştığı yer alıyor.