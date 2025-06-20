Atatürk Üniversitesi; sağlık ve ilaç sektöründe stratejik öneme sahip projeleri hayata geçirme hedefi doğrultusunda yeni bir iş birliği adımı daha attı. Bu kapsamda, Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından EVYAP’ın Şirket Avukatı Altuğ Güzeldere ile Şirket İnşaat Sorumlusu Talat Yamaç, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşmede, Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulması planlanan İlaç Hammadde Üretim Tesisine yönelik protokol süreci ve iş birliği detayları ele alındı. Görüşmelerde, üretim altyapısının kurulmasına dair teknik hususlar, arsa ve inşaat planlamaları, yasal çerçeve ile bilimsel destek alanlarında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Yerli Üretimi Önceleyen Projelere Öncülük Etmeyi Sürdürüyoruz"

Ziyaretin ardından bir değerlendirme yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversite-sanayi iş birliklerinin özellikle stratejik sektörlerde büyük önem taşıdığını belirtti. Hacımüftüoğlu, şu ifadelere yer verdi: "Atatürk Üniversitesi olarak, sağlık alanında ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak, nitelikli ve yerli üretimi önceleyen projelere öncülük etmeyi sürdürüyoruz. EVYAP gibi köklü ve güçlü bir şirketle yürüttüğümüz İlaç Hammadde Üretim Tesisi girişimi de bu vizyonun somut bir yansımasıdır. Hem üniversitemizin araştırma kapasitesini hem de bölgemizin üretim potansiyelini harekete geçirecek bu proje için gerekli görüşmeleri sürdürüyoruz. Sürecin hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Bu düşüncelerle EVYAP ailesine böylesine önemli bir projeye olan destekleri için teşekkür ediyorum."

Görüşmede, tarafların teknik ve hukuki hazırlıkların tamamlanmasının ardından resmi protokol sürecini başlatması konusunda mutabık kaldığı bildirildi. Projenin hayata geçmesiyle birlikte, ilaç sanayisinin temel girdilerinden biri olan hammadde üretiminde yerli kaynakların etkin biçimde değerlendirilmesi ve sektöre yönelik nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi hedefleniyor.

Atatürk Üniversitesi ile EVYAP arasında kurulacak bu stratejik iş birliği, üniversiteyi yalnızca akademik bir kurum olmanın ötesine taşıyarak, üretim ve kalkınma odaklı bir rol üstlenmesine de katkı sağlayacak.