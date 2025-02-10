Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, ‘Popüler Müzikte Retro Konseri’ düzenledi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının koordinesinde Kongre Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, geçmişin en hit şarkılarını günümüze taşıyarak,70’ler, 80’ler ve 90’lar gibi nostaljik dönemin en sevilen parçalarını seslendiren orkestra, dinleyenleri müzikal bir yolculuğa çıkarttı. Enerjik performanslar ve orkestranın muhteşem ahengi eşliğinde eski şarkıları yeniden dinlemenin keyfini süren vatandaşlar, çalınan parçaları sık sık hep bir ağızdan seslendirdi. Hem şarkıları hem de performansları ile dinleyenleri büyüleyen orkestraya, konser bitiminde çiçek takdimi yapıldı.

Konseri dinlemeye gelen vatandaşlardan Belgin Dayı, "Benim kızım da orkestrada viyola çalıyor. Konserleri tek kelimeyle muhteşemdi" derken, Gülhan Varlıklı da "Başkanımız Vahap Seçer’e, bizlere böyle güzellikler sunduğu için teşekkür ederiz. Solistler de çok güçlü ve muhteşem seslerdi. Müzisyenler de çok iyiydi. Gerçekten çok iyi eğitim almışlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA