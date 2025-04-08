Edirne Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (KEDAK) 3. defa katılacakları Yalova Ulusal Kentsel Arama Kurtarma ve Medikal Müdahale Tatbikatı’na hazırlanıyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu (AKDF) tarafından bu yıl 21.’si düzenlecek olan tatbikata KEDAK ekip olarak 3. defa katılacak. Konu hakkında bilgi veren KEDAK Yönetim Kurulu Üyesi ve Teknik Ekip Sorumlusu Kadir Çapraz tatbikata federasyona bağlı 7 farklı ilden 9 derneğin ve yaklaşık 300 personelin katılacağını ifade etti.

Çapraz sözlerine şöyle devam etti: “Ekip olarak federasyonumuzun düzenlediği 21. bizim de 3. Tatbikata katılacağız. 2023 yılında Yalova, 2024 yılında Edirne ve bu yıl yeniden Yalova’da yapılacak. Her geçen yıl yaptığımız eğitimlerle daha bilgili daha tecrübeli olarak bu tatbikatlara katılıyoruz. Olası bir doğal afete karşı hazırlıklarımız sürekli devam ediyor”

“GERÇEĞİ ARATMAYAN ÇALIŞMALAR OLACAK”

Federasyon tatbikatlarında gerçeği aratmayan senaryolar olduğunun altını çizen Kadir Çapraz, “Ekipler adeta gerçek bir deprem olmuş gibi çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Tatbikat sırasında canlı ve maket kazazedeler enkaz altlarına konuluyor. Ekiplerin; enkaza girişleri, yaptıkları arama, bulma, dinleme ve kazazedeleri kurtarmaları uzman kişiler tarafından takip edilecek ve değerlendirilecek.” şeklinde konuştu.

“DOĞA ARAMA KURTATMA VE TEKNİK ARAÇLA ARAMA KURTARMA DA OLACAK”

Kadir Çapraz, 2025’in ilk tatbikatı olma özelliğini taşıyan 21. Ulusal AKDF Tatbikatı’nın, bu kez sadece “enkaz altı arama kurtarma ve medikal müdahale” konusunda değil, doğada arama ve kurtarma ile teknik araçlar ile arama konularının da işleneceğini vurguladı.

Çapraz son olarak 24 saat esasına göre çalışılacağı ulusal tatbikatın koordinasyonunu ise AFAD Yalova İl Müdürlüğü yürütüleceğini ifade etti.