Antalya Kumluca Pazaryeri’nde belediye denetim personelinin bir esnafa 'sinkaflı' hakareti, yaklaşık 200 pazarcının protestosuna yol açtı. Esnaf, ihale bedellerinin iadesi, şeffaf kira tarifeleri ve disiplin soruşturması talep etti.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Antalya’nın Kumluca ilçesindeki Kumluca Pazaryeri, belediye ile esnaf arasında yaşanan gerginlikle sarsıldı.

Sabah saatlerinde belediye pazar denetim ekibinden bir personelin bir esnafa “sinkaflı” şeklinde hakaret etmesi, bardağı taşırdı. Yaklaşık 200 pazarcı, “Bu saygısızlık kabul edilemez” diyerek bir araya geldi ve protesto düzenledi.

Esnaf, “Kendinize başka oyuncak bulun!”, “Ekmeğimizle oynama!”, “Başkan istifa!” gibi sloganlarla tepkisini dile getirdi. Pankartlarda “İhale bedelleri iade edilsin” ve “Kira tarifeleri şeffaf olsun” talepleri öne çıktı.

Pazarcılar, ihale ücretlerinin iadesi, kira ve ek masrafların şeffaf dökümü, hakaret eden personel için disiplin soruşturması ve düzenli esnaf-belediye toplantıları isterken, bir esnaf, “Bu ücretlendirme bizi mağdur etti, psikolojik ve ekonomik dar boğazdayız” derken, bir diğeri, “Burası ekmek teknemiz, sömürüye ve belirsiz zamlara izin vermeyiz” diyerek kararlılıklarını vurguladı.

BELEDİYEDEN “ACİL” TOPLANTI

Kumluca Belediyesi, protestolar sonrasında “Acil” koduyla yardımcıları ve birim müdürlerini toplantıya çağırırken, ncak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Esnaf, taleplerine somut yanıt verilmezse tezgâh açmama ve bölgeler arası destekle eylemi büyütme gibi adımlar atmayı planlıyor.

Taleplerine yanıt bekleyen pazarcılar, haklarını savunmak için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.