Spor Dostu Kampüs Ödülleri Recep Tayyip Üniversitesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende, Mersin Üniversitesi prestijli ‘Spor Dostu Kampüs’ unvanını almaya hak kazanan üniversiteler arasında yer aldı.

14 Mayıs Çarşamba günü düzenlenen törene, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Prof. Dr. Arif Bilgin, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Spor Dostu Kampüs ünvanı almaya hak kazanan üniversitelerin rektörleri ve davetliler katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, törende yaptığı konuşmada, gençliğe yönelik benimsedikleri bütüncül yaklaşımın bir yansıması olarak geçen yıl başlatılan Spor Dostu Kampüs Projesi kapsamında bu yıl ilk kez Spor Dostu Kampüs ödülleri verdiklerini belirtti.

Spor Dostu Kampüs Projesi’nin amaçlarını da paylaşan Prof. Dr. Erol Özvar, “Projemizle, gençlerimizin sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanması, ruhsal ve fiziksel sağlığının güçlenmesini, sporun bireysel gelişim, disiplin ve özgüven ile birleşmesini, sporun akademik yaşamla çelişen değil onu besleyen bir unsur olduğunun fark edilmesini, akademik ve idari personel dahil kampüslerdeki tüm bireylerin, bu dönüşümün birer parçası olmasını, üniversitelerin sağlıklı yaşam alanlarına dönüşmesini ve spor kültürünün kampüslerin ayrılmaz bir parçası haline gelmesini hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye’nin pek çok alanda büyük spor organizasyonlara ev sahipliği yaptığını ve yapacağını belirterek, “Üniversitelerimizin de bu tempoya eşlik etmesini, daha aktif olmasını ve daha çok rekabet etmesini istiyoruz. Akademi temposu içerisinde öğrencilerin mental olarak hazırlanabileceği ortam olması gerekiyor. Üniversitedeki gençlerimizin, yöneticilerimizin, idarecilerimizin sporun içinde olmasını istiyoruz. Spor yaşamın bir parçası.” ifadelerini kullandı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ise, “Doğru üniversite tercihi yapmalarında Spor Dostu Kampüsler gençlere yol gösterecektir. İnşallah Türkiye’deki bütün üniversite kampüsleri spor dostu kampüs olur, inşallah üniversite neslimizin sporda çok daha aktif biçimde yer aldığı, üniversite seviyesindeki lisanslı sporcu sayımızın arttığı ve bu şekilde uluslararası müsabakalarda ülkemizin madalya sayısının, göndere çektiği bayrak sayılarının arttığını görmek nasip olur.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ödül töreni gerçekleştirildi. Spor Dostu Kampüs ünvanı kazanan üniversitelere ödülleri Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan tarafından takdim edildi.

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Prof. Dr. Erol Yaşar Spor Dostu Kampüs Ödülü’nü YÖK Başkanı Erol Özvar ve Gençlik Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın elinden aldı.

Kazanılan ödül ile ilgili konuşan MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, “Sporun birleştirici gücüne inanıyor, öğrencilerimiz ile personelimizin fiziksel ve ruhsal gelişimlerini destekleyen her türlü imkânı onlara sunmayı önemsiyoruz. 'Spor Dostu Kampüs' ödülünü almaktan da büyük bir gurur duyuyoruz. Bu ödül, Üniversitemizin spor altyapısına, öğrenci katılımına ve sağlıklı yaşam kültürüne verdiği önemin bir göstergesi. Emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekleştireceğimiz çalışmalarla, spor dostu kampüs olanaklarımızı çok daha iyi seviyelere getireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bu yıl ülke genelinden 83 üniversitenin başvurduğu değerlendirme sürecinde, 66 üniversite uygunluk kriterlerini sağlayarak incelemeye alındı. Yapılan titiz değerlendirmeler sonucunda, 47 üniversite 2025-2028 yıllarını kapsayan 3 yıllık dönem için ‘Spor Dostu Kampüs’ ödülüne layık görüldü.

YÖK tarafından verilen Spor Dostu Kampüs Ödülü; Strateji ve Yönetim, Altyapı ve Tesisler, Etkinlikler ve Katılım, Paydaşlarla İş Birliği, Öğrenci ve Topluluk Katılımı, Sağlık ve Destek Hizmetleri, Kültürel ve Geleneksel Etkinlikler ile Sağlık ve Güvenlik başlıkları altında 45 maddelik çok yönlü değerlendirme kriterlerine göre veriliyor.

Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı ÖSYM tercih kılavuzunda ‘Spor Dostu Kampüs’ unvanını kazanan üniversitelerin isimleri özel olarak belirtilecek. Bu sayede aday öğrenciler tercihlerini yaparken üniversitelerin spor altyapılarına ve sporu teşvik eden yaklaşımlarına da dikkat edebilecek.