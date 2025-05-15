Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversite kampüslerinde sporun, fiziksel aktivitenin ve sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi amacıyla yürütülen "Spor Dostu Kampüs" projesi kapsamında Uşak Üniversitesi büyük bir başarıya imza attı.

Uşak Üniversitesi, ülke genelinde 83 üniversitenin başvuru yaptığı ve YÖK tarafından yapılan incelemeler sonucu, yalnızca 47 üniversitenin layık görüldüğü "Spor Dostu Kampüs" odülünü almaya hak kazandı. Ödüller, 14 Mayıs 2025 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene katılan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş’ a ödül, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan tarafından takdim edildi.

Rektör Savaş yaptığı açıklamada ödülü almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Prof. Dr. Savaş üniversite bünyesindeki açık kapalı spor salonları, stadyum, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları ve çeşitli fiziksel aktivite projeleriyle dikkat çeken Uşak Üniversitesi’nin sadece akademik alanda değil, yaşam kalitesini artıran çalışmalarıyla da ön plana çıktığının altını çizerek ‘‘YÖK tarafından verilen bu unvan, üniversitenin öğrencilerine ve personeline yönelik sürdürülebilir, aktif ve sağlıklı bir kampüs yaşamı vizyonunun somut bir göstergesi oldu. Uşak Üniversitesi, Spor Dostu Kampüs anlayışıyla gençlerin hem bedensel hem ruhsal gelişimine katkı sunmaya devam edecek’’ dedi.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş açıklamasında Prof. Dr. Erol Özvar, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’a teşekkür ederek Uşak Üniversitesi olarak her alanda öncü, her alanda başarılı olmaya devam edeceklerini belirtti.