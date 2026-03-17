Uşak'ta tırın otomobile arkadan çarpması sonucu otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu konumunda bulunan eşi ve çocukları yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İzmir-Uşak karayolu Uşak Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.A. (42) idaresindeki 27 DM 648 plakalı tır, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen U.U. (45) yönetimindeki 16 AJB 150 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan eşi N.U. (37) ve çocukları G.E.U. (8), Y.E.U. (17) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.