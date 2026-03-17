Bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi, Kırıkkale'de İslami Değerler Külliyesi'nde dualarla idrak edildi. Vatandaşlar ibadet etmek için külliyeye akın ederken, açılışı yapılan Esmaül Hüsna Müzesi'ni de ziyaret ederek gecenin manevi atmosferini yaşadı.

İslam dünyasında 'bin aydan daha hayırlı' kabul edilen Kadir Gecesi, Kırıkkale'de dualarla idrak edildi. Vatandaşlar bu anlamlı gecede İslami Değerler Külliyesi'ne gelerek önce iftar yaptı, ardından camide ibadet etti. İftarın ardından külliye içerisinde oluşturulan Esmaül Hüsna Müzesi'nin açılışı Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim tarafından gerçekleştirildi. Külliye Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Akyön ise müze hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Programın devamında protokol üyeleri ve vatandaşlar, İç Anadolu Bölgesi'nin en büyüklerinden biri olan İslami Değerler Külliyesi'nin farklı bölümlerini gezdi. Külliyede Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ait Sakal-ı Şerifler, Kabe örtülerinden parçalar, Mescid-i Nebevi'den getirilen örtüler ve Ravza-i Mutahhara'dan alınan seccade gibi birçok kıymetli emanetler sergileniyor. Ayrıca dünyanın farklı bölgelerinden getirilen Kur'an-ı Kerimlerin yer aldığı müze de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Vatandaşlar, külliyeyi dolaşarak manevi bir atmosfer yaşadı. Ziyaretçilerden Esman Yılmaz, camiye gelerek dua edip namaz kıldıklarını belirterek, 'Esmaül Hüsna Müzesi'ni gezdik. Allah'ın 99 ismi ve anlamlarını okumak insanı gerçekten çok etkiliyor. İçeri girince insanın içine huzur doluyor. Anlatması zor, çok güzel bir his' dedi.

Kübra Yeşilyurt ise ziyaretin kendisinde huzur bıraktığını söyleyerek, 'Ruhumun dinlendiğini hissediyorum. İbadet etmek ve dinimize yönelmek insana güzel duygular yaşatıyor. Dinimizle ilgili öğrenebileceğimiz çok güzel şeyler var. Buraya gelmek manevi yönden bize çok iyi hissettirdi' diye konuştu.

Sultan Taşkan da geçen yıl da külliyeye geldiklerini dile getirerek, 'Geçen sene de gelmiştik. Bu sene de tekrar gelmek nasip oldu' ifadelerini kullandı.