Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından kurgulanan ve 37 farklı şehirde eş zamanlı olarak yankılanan devasa teknoloji maratonu, Mersin’in inovatif atmosferinde muazzam bir bilim şölenine dönüştü. Mersin Üniversitesi Girişim Limanı’nın ev sahipliği yaptığı bu teknolojik habitat, genç zihinlerin sınır tanımaz hayallerini rasyonel projelere tahvil ettiği eşsiz bir platform sundu. Saha denetçiliği görevi kapsamında Dr. Ahmet Yalkın’ın da bizzat müşahede ettiği operasyonel mükemmeliyet, milli uzay hedeflerimize giden yolda kurumsal yetkinliğin ve vizyoner gençliğin nasıl birer kaldıraç vazifesi gördüğünü teyit etti.

Akademik derinliğin ve kamu-sanayi iş birliğinin en rafine örneklerine sahne olan organizasyonda, Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Mahmut Taşhan’ın katılımları sürecin stratejik ağırlığını pekiştirdi. Mersin Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu Proje Merkezi Müdürü Nalan Sarıkabak ile Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gürbüz Çomak’ın rehberliğinde şekillenen bu süreç, yarının teknoloji liderlerine ilham kaynağı oldu. Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Alper Günöz, AB Merkezi temsilcisi Ata Berk, Fütüristler Derneği üyesi ve TUA Denetçisi Ahmet Çakar’ın yanı sıra Volkan Dağlı, Bekirhan Dağlı ve Teknosanat Mersin ekibinin teknik desteği, organizasyonun başarıyla tamamlanmasında kritik bir rol oynadı.

Milli Teknoloji Hamlesinin Uzaydaki İmzası

"Bütün ümidim gençliktedir" felsefesinin "İstikbal, göklerdedir" vizyonuyla harmanlandığı iki günlük süreç sonunda, dereceye giren takımların ötesinde tüm katılımcılarda uyanan milli şuur en kıymetli kazanım olarak kayıtlara geçti. Gençlerin imkan ve fırsat tanındığında tahayyül sınırlarını nasıl zorlayabildiklerine dair sergilenen muazzam performans, Türkiye’nin uzay yarışındaki kararlılığını bir kez daha perçinledi. Uzay teknolojileri alanında atılan kararlı adımlar, gökyüzünün sadece bir bitiş değil, yepyeni bir başlangıç olduğunu tüm dünyaya ilan etti.

Mersin’in girişimcilik potansiyelini küresel standartlarla buluşturan bu vizyoner buluşma, yerel dinamiklerin ulusal hedeflerle nasıl kusursuz bir entegrasyon sağlayabileceğini kanıtladı. Merakın disiplinle, hayalin mühendislikle birleştiği her an, Türkiye’nin uzaydaki istikbali adına atılmış dev bir adım niteliği taşıyor. Gençlerin vizyoner gücüyle şekillenen bu iki gün, sadece teknik bir yarışma değil, Türkiye’nin gökyüzündeki imzası olarak hafızalara kazındı.