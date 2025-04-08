Sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma, kültürel, tarihi ve doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi için akademik odalarla ortak hareket edilmesi adına imzalar atıldı.

Nilüfer Belediyesi ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı 8 odanın Bursa temsilcilikleri arasında işbirliği protokolü imzalandı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Elektrik Mühendisleri, Harita ve Kadastro Mühendisleri, İnşaat Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Jeofizik Mühendisleri, Makina Mühendisleri, Mimarlar ve Şehir Plancıları odalarının Bursa şube temsilcileri protokolü imzaladı. Bu kapsamda, sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma, kültürel, tarihi ve doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi için ortak hareket edilecek.

Sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma faaliyeti için gerekli olan mimarlık, şehir planlama ve mühendislik hizmetlerinin, ilgili mevzuata bilimsel esaslara ve mesleki kurallara uygun olarak yerine getirebilmesi için ilgili meslek odaları ile belediye arasında, teknik işbirliği gerçekleştirilecek. Böylece vatandaşların işlemleri de hızlanacak.