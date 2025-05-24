Bursa Büyükşehir Belediyesi, ’Sokaklar Dönüşüyor’ projesi kapsamında Nedim Öztan İlköğretim Okulu yanındaki sokağı yaya ve çocuk dostu bir kamusal mekâna dönüştürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, ‘Sokaklar Dönüşüyor’ programı kapsamında ‘İsimsiz Sokak’ üzerine yaptığı başvuru kabul edildi. Bugüne kadar Marmara Bölgesi’nde 15 prova ve 1 kalıcı sokak dönüşümünün hayata geçirildiği programla, kent sokaklarının yaya ve çocuk dostu birer kamusal mekâna dönüştürülmesi amaçlanıyor. Pilot uygulama için seçilen ‘İsimsiz Sokak’, Nilüfer ilçesi Yeni Karaman Mahallesi’nde bulunan Nedim Öztan İlköğretim Okulu yanındaki lokasyonda yer alıyor. Proje ile öğrenci yoğunluğu olan bölgenin, çocuklar için güvenli, trafiği az ve yaya dostu bir yol haline getirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde yapılan atölye çalışmalarına, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na bağlı Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon Şube Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Aile, Kadın ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ve Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü, Fen İşeri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Etüt Proje Şube Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na bağlı Bilim ve Teknoloji Şube Müdürlüğü ve Bursa Kent Konseyi yetkilileri ile Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi’nden şehir ve bölge planlama, mimarlık ve peyzaj mimarlığı öğrencileri katıldı. Atölyede, belediye personelinin ‘Sokaklar Dönüşüyor’ programı kapsamında edindiği bilgiler ve topladıkları veriler öğrencilerle paylaşıldı. Öğrencilerin de proje üzerine görüşlerinin alındığı toplantının ardından saha çalışmasına geçildi ve okulun çıkış saatinde veri toplama provası yapıldı.