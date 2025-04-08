Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim anaokulları ve anasınıflarında uygulanan Türkiye’nin ilk ve tek Erken Çocukluk (0-36 ay) ve Okul Öncesi (37-78 ay) Özel Eğitim Programları ve Ders Kitapları Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim H. Diken ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Veysel Aksoy’un koordinatörlüğünde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne uyarlanıyor. Bu kapsamda toplamda 8 çalıştayın yapılacağı uyarlama çalışmaları programında 3. çalıştay Eskişehir Öğretmenevinde gerçekleştirildi.

"Koordinatörlüğümüzde hazırladığımız programlar 7 yıldır alanda uygulanıyor"

Düzenlenen Maarif Modeli hakkında bilgi veren Prof. Dr. İbrahim H. Diken şunları söyledi:

"2018 yılında koordinatörlüğümüzde hazırladığımız programlar 7 yıldır alanda uygulanıyor. Öğretmenlerimizden gelen geri dönüşler temelinde programlarımızı daha pragmatik ve uygulanabilir olma yönünde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne uyarlıyoruz. Yeni programın başta özel çocuklarımız olmak üzere ailelere, öğretmenlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

"2025-2026 Eğitim ve Öğretim yılına yeni programlar ile gireceğiz"

Doç. Dr. Veysel Aksoy ise "Çalışmalarımız son hızıyla ve uyumlu bir şekilde ilerliyor. Ekipte ülkenin dört bir tarafından öğretmenlerimiz ve alan uzmanlarımız yer alıyor. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılına yeni programlar ile gireceğiz." dedi.

Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim H. Diken ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Veysel Aksoy’un koordinatörlüğünde yürütülen çalışmanın ekibinde program geliştirme alanında Anadolu Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Derya Atik Kara, ölçme ve değerlendirme alanında Anadolu Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Başak Erdem Kara, motor gelişim alanında Gazi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Bülent Elbasan, Doç. Dr. Kamile Uzun Akkaya ve Anadolu Üniversitesi Öğretim Elemanı Arş. Gör. Tezcan Çavuşoğlu, zihinsel gelişim alanında Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seçil Çelik Demirtaş ve Arş. Gör. Uğur Onur Günden, uyumsal beceriler alanında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gözde Tomris ve Kayseri Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Arş. Gör. Zekai Alper Alp, sosyal-duygusal gelişim alanında Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Toper ve Malatya İnönü Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İlkhan Yetkin, dil gelişimi alanında Ankara Medipol Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Özge Sultan Balıkçı ve Maltepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Arş. Gör. Yeşim Güneri ile birlikte Türkiye’nin farklı bölgelerinde özel eğitim anaokullarında çalışan öğretmenler yer alıyor.