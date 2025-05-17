Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, her yıl 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası çerçevesinde Eskişehir’in önemli kültür ve sanat mekânlarını ücretsiz olarak vatandaşlarla buluşturacağını açıkladı.

Müzeler Haftası’nın kültürel bir yolculuğa dönüşmesi amacıyla düzenlenen etkinliklerde, 19-23 Mayıs tarihleri arasında belediyeye bağlı bazı müzeler, 10.00-20.30 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Hafta çerçevesinde 19 Mayıs Pazartesi günü, Sanat Sokağı’nda yer alan Uluslararası Çağdaş Seramik Sanatları Müzesi, Karikatürler ile Yılmaz Hoca ve Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e Özel Hediyeler Galerisi ziyaretçilerini ağırlayacak. 20 Mayıs Salı günü ise Avlu Eskişehir Sanat Kompleksi içerisinde yer alan Ergün Başar Portre Galerisi ile Zühâl Yorgancıoğlu Moda Tasarım Müzesi sanatseverlerin ilgisine sunulacak. Etkinlik programı 21 Mayıs Çarşamba günü Şarkiye Mahallesi’nde bulunan Eskişehir Hamam Müzesi ile devam edecek. 22 Mayıs Perşembe günü Orta Mahalle’de bulunan İmren Erşen Oya Müzesi kapılarını ziyaretçilere açarken, hafta 23 Mayıs Cuma günü Türkmenhoca Sokak’ta yer alan Çağdaş Cam Sanatları Müzesi ile sona erecek. Müzeler Haftası kapsamında ücretsiz olarak ziyarete açılacak tüm müzeler Odunpazarı bölgesinde yer alırken, ziyaret saatleri 10.00 ile 20.30 arasında olacak.

"Bu zenginliğin hep birlikte farkına varmamız gerektiğine inanıyorum"

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ise, Müzeler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Kent kimliğinin en önemli yapı taşlarından biri olan müzeler, geçmişimizi anlamamıza, kültürümüzü korumamıza ve geleceğe aktarmamıza katkı sunuyor. Müzeler Haftası vesilesiyle kentimize değer katan kültür sanat mekânlarımızı tüm hemşehrilerimizin ziyaret etmesini diliyor, bu zenginliğin hep birlikte farkına varmamız gerektiğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi.