Keçiören Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) sayılı günler kala, öğrencilerin sınav kaygısını kontrol altında almak ve motivasyonu yüksek tutmak için eğitim düzenledi.

Belediyede staj yapan öğrencilere yönelik düzenlenen ve Danışman-Rehber Öğretmen Nur Doğan’ın gerçekleştirdiği eğitimde, yoğunlaşan deneme sınavları, uzun çalışma saatleri ve stresle başa çıkabilmenin başarıya giden yolda önemli bir adım olduğunun altı çizildi. Sınav kaygısının insan bedeninde oluşturduğu duygusal ve fiziksel etkilerin detaylı şekilde anlatıldığı sunumda, bu durumla başa çıkabilmek için önerilerde bulunuldu.

Danışman Nur Doğan, olması gereken kadar kaygının çalışma azmini besleyerek motivasyonu yükselteceğinin altını çizdi. YKS’ye hazırlık sürecinde ailelere de önemli görevler düştüğünü belirten Doğan, öğrencilere baskı kurmak yerine destekleyici bir tutum sergilenmesi gerektiği konusunda hatırlatmalarda bulundu.